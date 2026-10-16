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Woman Seriously Injured

Police Seek Witnesses to Serious Accident

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16.10.2026 10:30
A 73-year-old woman was seriously injured in the accident (stock photo)
A 73-year-old woman was seriously injured in the accident (stock photo)(Bild: FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

In a serious traffic accident on Thursday evening in Wels, Upper Austria, a 73-year-old woman was seriously injured, and four other people involved, including an eight-month-old boy, sustained minor injuries. The police are now asking the public for help, as both drivers adamantly claim to have entered the intersection on a green light.

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A 51-year-old Serbian woman from Wels was driving her car westbound on Dr. Groß-Straße on Thursday around 6 p.m. with her 74-year-old father-in-law and her 73-year-old mother-in-law. At the same time, a 47-year-old man from Wels was driving his car northbound on Magazinstraße in the same area. Also in his vehicle were his 40-year-old wife and his eight-month-old son.

Five Injured
The two vehicles collided at the intersection. The 73-year-old woman was seriously injured and, after receiving emergency medical treatment, was admitted to Wels Hospital. All other passengers sustained minor injuries and were also taken to Wels Hospital.

Both Drivers Claim They Had a Green Light
However, the police are now looking for people who witnessed the accident: Both drivers adamantly claimed to have entered the intersection on a green light. The Wels Traffic Division is asking witnesses to the accident to call
059 133 47 4444.

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