Police Seek Witnesses to Serious Accident

A 51-year-old Serbian woman from Wels was driving her car westbound on Dr. Groß-Straße on Thursday around 6 p.m. with her 74-year-old father-in-law and her 73-year-old mother-in-law. At the same time, a 47-year-old man from Wels was driving his car northbound on Magazinstraße in the same area. Also in his vehicle were his 40-year-old wife and his eight-month-old son.