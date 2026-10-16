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Turmoil at Wels Strom

CEO Forced to Step Down After Record Loss

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16.10.2026 09:37
After just four years, Stefan Grassmann must step down from his position as managing director at ...
After just four years, Stefan Grassmann must step down from his position as managing director at Wels Strom.(Bild: dualpixel / Martin Seifried)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

A bombshell at Wels Strom. After just four years, Managing Director Stefan Grassmann is stepping down. The Energy Systems division posted a record loss of 800,000 euros last year. The two shareholders, EWW Group and Energie AG, are now closing the loss-making division.

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On November 1, 2022, following a unanimous resolution by the general meeting, Stefan Grassmann took over as the new managing director of Wels Strom. He succeeded Friedrich Pöttinger. Now, as of December 1, 2026, Grassmann is out of the picture again. He was dismissed by Energie AG, which holds 49 percent of the shares in Wels Strom. However, reports suggest he is likely to remain with Energie AG. The EWW Group holds the remaining 51 percent of Wels Strom.

Sale Fell Through
Grassmann is responsible for the Energy Systems division. This division primarily deals with the sale and servicing of micro-gas turbines, which are frequently used in wastewater treatment plants. “This division has been experiencing fluctuations for many years. Recently, however, an unprecedented loss was on the horizon, which is why a sale was pursued. Despite 96 interested parties, no sale took place,” explains EWW Group CEO Florian Niedersüß. Now the company must absorb a closure loss of 800,000 euros.

This loss will also impact the balance sheet. “Every loss is, of course, very painful. However, it will not have a significant effect. The EWW Group has annual revenue of 400 million euros,” says Niedersüß.

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