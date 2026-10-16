Turmoil at Wels Strom
CEO Forced to Step Down After Record Loss
A bombshell at Wels Strom. After just four years, Managing Director Stefan Grassmann is stepping down. The Energy Systems division posted a record loss of 800,000 euros last year. The two shareholders, EWW Group and Energie AG, are now closing the loss-making division.
On November 1, 2022, following a unanimous resolution by the general meeting, Stefan Grassmann took over as the new managing director of Wels Strom. He succeeded Friedrich Pöttinger. Now, as of December 1, 2026, Grassmann is out of the picture again. He was dismissed by Energie AG, which holds 49 percent of the shares in Wels Strom. However, reports suggest he is likely to remain with Energie AG. The EWW Group holds the remaining 51 percent of Wels Strom.
Sale Fell Through
Grassmann is responsible for the Energy Systems division. This division primarily deals with the sale and servicing of micro-gas turbines, which are frequently used in wastewater treatment plants. “This division has been experiencing fluctuations for many years. Recently, however, an unprecedented loss was on the horizon, which is why a sale was pursued. Despite 96 interested parties, no sale took place,” explains EWW Group CEO Florian Niedersüß. Now the company must absorb a closure loss of 800,000 euros.
This loss will also impact the balance sheet. “Every loss is, of course, very painful. However, it will not have a significant effect. The EWW Group has annual revenue of 400 million euros,” says Niedersüß.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.