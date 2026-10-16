CEO Forced to Step Down After Record Loss

On November 1, 2022, following a unanimous resolution by the general meeting, Stefan Grassmann took over as the new managing director of Wels Strom. He succeeded Friedrich Pöttinger. Now, as of December 1, 2026, Grassmann is out of the picture again. He was dismissed by Energie AG, which holds 49 percent of the shares in Wels Strom. However, reports suggest he is likely to remain with Energie AG. The EWW Group holds the remaining 51 percent of Wels Strom.