Already cleared
Young Driver Speeds on the Highway Without a License
Late in the evening, a 23-year-old man from Styria was caught on radar by Upper Austrian police. Because his speedometer read 187 km/h, he was pulled over shortly afterward. However, the officers could not revoke his license, as he had already been required to surrender it.
A patrol was conducting laser speed checks on Thursday around 9:50 p.m. in the area of the Bosruck Tunnel in Spital am Pyhrn. During the operation, a 23-year-old man from the Leoben district (Styria), who was traveling on the A9 toward Voralpenkreuz, was clocked at 187 km/h and pulled over.
“I don’t have a license anymore”
During the stop, the man stated that he was not currently in possession of a driver’s license, as it had already been revoked. Naturally, he was not permitted to continue his journey.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.