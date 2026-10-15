Bahnhof Villach ist fit für die Mobilitäts-Zukunft

Besonders durch die Inbetriebnahme der Koralmbahn hat auch der Villacher Hauptbahnhof an Bedeutung gewonnen. „Die ÖBB werden bei der Mobilität immer mehr das Rückgrat“, meinte Landeschef Daniel Fellner. Bürgermeister Günther Albel betonte die Bedeutung des Bahnhofs auch für den internationalen Bahnverkehr sowie als Standortfaktor für die Wirtschaft.