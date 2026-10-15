Bahnhof Villach ist fit für die Mobilitäts-Zukunft

Der Hauptbahnhof in Villach ist bereit für die Mobilität von morgen: Nach zwei Jahren Bauzeit wurden die kundenrelevanten Bereiche nun fertiggestellt.
Im Zuge der Modernisierung wurden die Bahnsteige erneuert und verlängert, neue Bahnsteigdächer errichtet sowie Gleis- und Oberleitungs- und Weichenanlagen umfassend modernisiert. Die Fernverkehrsbahnsteige sind nun 420 Meter lang.
Das Angebot runden neue Aufzüge, zeitgemäße Fahrgastinformationssysteme, barrierefreie Zugänge sowie eine moderne Bike&Ride-Anlage und ein neuer Ostzugang ab.
„Mit der Modernisierung des Villacher Hauptbahnhofs stärken wir einen der wichtigsten Verkehrsknoten im Süden Österreichs. Auch im Hinblick auf die bevorstehende Intensivierung des Angebotes“, so Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur.
Die Herausforderungen während der Umbauarbeiten strich ÖBB-Finanzvorständin Manuela Waldner hervor: „Die Arbeiten wurden bei laufendem Betrieb abgewickelt. Bis 2027 werden noch die Provisorien abgebaut und die restlichen Arbeiten abgeschlossen.“
Besonders durch die Inbetriebnahme der Koralmbahn hat auch der Villacher Hauptbahnhof an Bedeutung gewonnen. „Die ÖBB werden bei der Mobilität immer mehr das Rückgrat“, meinte Landeschef Daniel Fellner. Bürgermeister Günther Albel betonte die Bedeutung des Bahnhofs auch für den internationalen Bahnverkehr sowie als Standortfaktor für die Wirtschaft.
Neben den internationalen Verbindungen dürfe man beim öffentlichen Verkehr auch die Fläche nicht vergessen, meinte Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig. „Man muss überlegen, wie die Fahrgäste vom Bahnhof weiter kommen.“
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