Kärnten fehlen konkrete Pläne für grünere Städte

Hitzewellen, extreme Temperaturschwankungen und Starkregen machen es österreichischen Städten nicht einfach, gesund für Bürger und klimaresilient zu sein. Dazu braucht es langfristige Pläne, statt kurzfristige Projekte. Und genau da hakt es, wenn es nach der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF geht. 14 Städte wurden hinsichtlich ihrer Begrünungsziele untersucht – darunter Villach und Klagenfurt.