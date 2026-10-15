Unorthodox “Orders”
Meal Prayers Cost Police Commander a Lot of Money
The Federal Disciplinary Commission in Upper Austria once again had to deal with a rather bizarre case. A senior police officer faced complaints for allegedly going too far with his religious views. He was hit with a hefty fine.
Piety and faith can be costly. This isn’t about the collection plate during church services or the church tax, but rather about praying while on police duty.
Those who do this quietly will likely have nothing to fear. But because an inspection commander from the Innviertel region invited officers to say grace at their posts during working hours—whether there was an order to do so is unclear—official complaints were filed.
It remains unclear whether he will be allowed to continue on duty
The senior officer had to answer for his unorthodox leadership style—the grace before meals was not the only issue—on Tuesday before the Federal Disciplinary Commission in Weyregg am Attersee. The senate ruled that the allegations were justified and imposed a substantial fine. The station commander must pay 6,000 euros. Whether he can continue to serve in his current role will subsequently be decided by the highest authorities at the State Police Command.
Another Bizarre Case
An officer from the Hausruckviertel region was also recently required to pay the same fine. As reported, he had been charged with having a beer after work before his shift ended. Nationwide, the number of reported alleged violations of civil service regulations remains stable at about 150 per year, with approximately 120 cases being opened.
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