Meal Prayers Cost Police Commander a Lot of Money

It remains unclear whether he will be allowed to continue on duty

The senior officer had to answer for his unorthodox leadership style—the grace before meals was not the only issue—on Tuesday before the Federal Disciplinary Commission in Weyregg am Attersee. The senate ruled that the allegations were justified and imposed a substantial fine. The station commander must pay 6,000 euros. Whether he can continue to serve in his current role will subsequently be decided by the highest authorities at the State Police Command.