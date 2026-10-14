Pensionistin (82) geriet unter die Räder eines Lkw

Schwerer Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Schladming in der Steiermark: Eine 82-jährige Fußgängerin wurde von einem Lkw erfasst, hinter dessen Steuer eine 22-Jährige saß.
Gegen 10.45 Uhr am Dienstagvormittag wurde eine Polizeistreife über die Landesleitzentrale zu dem Unfall gerufen. Laut erster Meldung war eine Person von einem Lkw überrollt worden.
Wie sich herausstellte, fuhr eine 22-jährige Lkw-Lenkerin aus dem Bezirk Liezen mit dem beladenen Fahrzeug von einer Baustelle und bog nach links auf eine Gemeindestraße ein. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit der 82-jährigen Fußgängerin aus dem Bezirk Liezen.
82-Jährige schwer verletzt
Die Lenkerin nahm die Frau eigenen Angaben zufolge erst wahr, als diese bereits verletzt unter einem Rad des Lkw lag. Passanten leisteten umgehend Erste Hilfe. Die 82-Jährige war ansprechbar und wurde vom Notarzt erstversorgt. Anschließend brachte die Rettung die schwer verletzte Frau in das Krankenhaus Schladming.
Von dort wurde sie zur weiteren medizinischen Versorgung in das LKH Salzburg überstellt. Ein bei der 22-jährigen Lkw-Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind im Gange.
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