Pensionistin (82) geriet unter die Räder eines Lkw

82-Jährige schwer verletzt

Die Lenkerin nahm die Frau eigenen Angaben zufolge erst wahr, als diese bereits verletzt unter einem Rad des Lkw lag. Passanten leisteten umgehend Erste Hilfe. Die 82-Jährige war ansprechbar und wurde vom Notarzt erstversorgt. Anschließend brachte die Rettung die schwer verletzte Frau in das Krankenhaus Schladming.