Play starting Oct. 16, 26
The big “Krone” Vignette Bingo is about to start!
Have you thought about your 2027 vignette yet? “Krone” is once again giving away 1,000 annual car vignettes this year. The popular contest starts on October 16, 2026. You can already find preliminary information and all the details on how to participate here.
No sooner has fall arrived than the end of the year creeps a little closer. For many drivers, that means it’s time to think about the new annual vignette. But before you spend any money on it, it’s worth taking a look at krone.at. Because this year, too, the “Krone” is bringing some pre-Christmas cheer to Austria’s roads.
Get a Free Vignette with Your License Plate and a Little Luck
All you need is your license plate number and a bit of luck. Starting October 16, 2026, readers can once again participate in the popular “Krone” vignette bingo on krone.at and secure their chance to win a free annual vignette. Participants have until Sunday, November 8, 2026, to try their luck and win the coveted prize.
We wish you the best of luck in advance!
For organizational reasons, this contest is administered by Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Vienna (hereinafter: Mediaprint).
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