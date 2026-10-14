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Für Brustkrebshilfe

Hundert Mails und pinke Zimtschnecken

Sport
14.10.2026 08:00
Pia Jurhar (re.) stemmt sich gegen ihre Gegnerinnen und gegen den Brustkrebs.
Pia Jurhar (re.) stemmt sich gegen ihre Gegnerinnen und gegen den Brustkrebs.(Bild: ©Basketball Austria / Maryna)
Porträt von Felix Cerny
Porträt von Dorian Seistock
Von Felix Cerny und Dorian Seistock

Der Oktober steht mit der Farbe Pink im Zeichen der Krebsvorsorge. Die Basketballerinnen der Basket Flames lenken bei ihrem kommenden Heimspiel gegen Klosterneuburg den Fokus auf den Brustkrebs und wollen gemeinsam mit den Fans Spenden sammeln. Unter anderem mit einem pinken Kuchenbuffet.

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Haben Sie schon einmal pinke Zimtschnecken gegessen? Falls nicht, haben Sie am Sonntag in der Wiener Mollardgasse Gelegenheit dazu. Beim Spitzenspiel der Damen-Superliga treffen die Basket Flames als Tabellendritte auf die zweitplatzierten Duchess Klosterneuburg – und sagen dem Brustkrebs den Kampf an.

„Wir hoffen auf eine volle Halle, damit wir viel an die Brustkrebs-Hilfe spenden können“, lädt Pia Jurhar, bis 2025 selbst eine „Herzogin“ und federführend beim Projekt „Pink Gameday“, zum Kommen ein. „Wir haben hundert Mails an Sponsoren verschickt und tolles Feedback und viel Unterstützung bekommen.“

Pinkt Köstlichkeiten am Buffet
Weltweit wird im Oktober mit der Farbe Pink auf die Brustkrebsvorsorge aufmerksam gemacht. „Wir hatten letztes Jahr pinke Shirts. Heuer wollten wir mehr machen.“ So gibt es neben einer Tombola auch ein Buffet mit von den Spielerinnen gebackenen Kuchen: „Fast alle werden pink sein.“

Klosterneuburgs Coach Diana Picorusevic
Klosterneuburgs Coach Diana Picorusevic(Bild: GEPA)

In der Sache vereint: Auch Jurhars Ex-Klub steuert pinke Köstlichkeiten bei. „Eine ganz, ganz wichtige Sache, ich hab in meinen Kreisen leider auch einige Erfahrungen mit der Krankheit machen müssen. Den gemeinsamen Auftritt finde ich sehr stark“, so Klosterneuburgs Coach Diana Picorusevic.

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