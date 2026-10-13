New Development
Weißmann Scandal: “Key Witness” Also Placed on Leave
Von krone.at
New development in the case involving Roland Weißmann: According to information from the “Krone,” the employee whose allegations led to his resignation in March has been placed on leave by ORF.
As the “Krone” has previously reported, the ORF employee accused former ORF Director General Roland Weißmann of sexual harassment. “Several legal proceedings are pending in this matter,” the ORF confirmed to the “Krone.”
However, the ORF stated that it “does not wish to comment on these, nor on the official investigations.” The ORF “can, however, assure that all new information and evidence will be subject to legal review.”
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