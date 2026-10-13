License Revoked Again:
17-Year-Old Was Driving Three Times the Speed Limit
Easy come, easy go! A 17-year-old in Upper Austria was able to enjoy his provisional driver’s license for only a short time. Since he doesn’t seem to have the gas pedal under control yet and was driving three times the speed limit near Hörsching, his license has already been revoked.
On Monday evening around 6 p.m., the 17-year-old driver was driving his Audi A6 in the town of Hörsching on Frindorfer Straße toward Linzer Straße. With a speed limit of 30 kilometers per hour, the provisional license holder was traveling at 90 km/h—60 km/h over the limit—when he sped past a police laser speed check.
Prohibited from Continuing
The officers stopped the young man from Hörsching and conducted a driver and vehicle check. The 17-year-old’s provisional driver’s license was temporarily revoked, and he was prohibited from continuing his journey. The young man will be charged; the car was not impounded.
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