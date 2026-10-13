„Die Kinder sind unserem Bus nachgelaufen“

Aron und Co. haben intensive Tage: „Das Spiel am Sonntag war erst um 22 Uhr zu Ende. Am Montag sind wir zurückgeflogen, haben dann gleich noch trainiert.“ Verschnaufpause gibt es wieder keine. Schon heute (19) gastiert Stettin im zweiten Spiel in der Gruppenphase des FIBA Europe Cup in der BC Vienna Arena in der Gutheil-Schoder-Gasse.