Shanghai Surprise
Shocking Exit for Alcaraz: Zverev Becomes No. 1
A major surprise at the ATP 1000 tournament in Shanghai: Spain’s top star Carlos Alcaraz is heading home early! This means it’s now official that Germany’s Alexander Zverev will be the world No. 1 in tennis by the end of the season at the latest!
World No. 3 Carlos Alcaraz lost to Belgian Zizou Bergs—who was most recently seen at the Davis Cup in Vienna—5-7, 6-7(4).
With Alcaraz’s early exit and the defeat of American Ben Shelton—who had previously lost to Frenchman Arthur Gea—Zverev will become the new No. 1. Boris Becker is the only other German man to have achieved this feat so far.
Currently, Jannik Sinner still tops the rankings, but the South Tyrolean has declared his season over early due to ongoing knee problems and will not be able to defend his strong points total from last year.
Will he clinch the title at the Erste Bank Open?
Will Zverev overtake Sinner as early as Vienna? To do so, he would have to win the Masters tournament currently underway in Shanghai and reach the semifinals in Vienna at the end of October. Reaching the final in the Chinese metropolis and winning the title in Austria’s capital would also suffice.
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