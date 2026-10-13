Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Energieunabhänigkeit

Heiß-tiefer Energieschatz soll geborgen werden

Niederösterreich
13.10.2026 06:00
Die Experten erklärten die bisherigen Projektergebnisse.
Die Experten erklärten die bisherigen Projektergebnisse.(Bild: EVN)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Die EVN startet ein Geothermie-Pilotprojekt: Erdwärme soll bis 2035 im niederösterreichischen Industrieviertel Tausende Haushalte versorgen. Ein weiterer Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Tief unter den Feldern und Ortschaften des Industrieviertels schlummert ein Schatz, der weder Rauch noch Abgase produziert: natürliche Wärme aus dem Inneren der Erde. In mehr als 3000 Metern Tiefe will die EVN diesen verborgenen Energieschatz aufspüren und für die Fernwärmeversorgung nutzbar machen. Ein ambitioniertes Pilotprojekt, das Niederösterreichs Wärmeversorgung langfristig verändern könnte.

Die Idee klingt beinahe wie ein Blick in die Zukunft: Heißes Wasser aus tiefen Gesteinsschichten soll künftig Haushalte wärmen – unabhängig davon, ob draußen eisiger Winter herrscht oder die Sonne scheint. Anders als Wind- und Sonnenenergie steht die Erdwärme rund um die Uhr zur Verfügung. Genau darin liegt ihr großer Reiz.

Gesteinsschichten genau analysieren
Doch bevor die Wärme aus der Tiefe in die Wohnzimmer strömen kann, muss die EVN den Untergrund genau erforschen. Moderne geophysikalische Messungen sollen zeigen, wie die Gesteinsschichten aufgebaut sind und wo sich die Nutzung besonders lohnt. Wie diese Untersuchungen ablaufen und welche Chancen in der Tiefen-Geothermie stecken, erfuhren Interessierte auch bei einem Infoabend der EVN, zu deren Informationsveranstaltungen in der Thermenregion rund 400 Besucher kamen.

Der Zeitplan ist ambitioniert: Bis 2035 sollen im Industrieviertel zwei Anlagen entstehen, die Wärme in bestehende Naturwärmenetze einspeisen. Damit könnten künftig 20.000 bis 30.000 Haushalte versorgt werden. Das würde regionale Energiequellen stärken, die Abhängigkeit von importierten Energieträgern verringern und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

„Tiefen-Geothermie ist ein Generationenprojekt“, betont EVN-Sprecher Stefan Zach. Die Wärme aus dem Erdinneren eröffne eine einzigartige Chance, Niederösterreich über Jahrzehnte nachhaltiger und unabhängiger mit Energie zu versorgen. Noch liegt der Schatz verborgen unter unseren Füßen. Doch die Suche nach der sanften Kraft aus der Tiefe hat begonnen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
13.10.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
119.714 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
81.504 mal gelesen
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
81.399 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2277 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
2001 mal kommentiert
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Innenpolitik
Aus für Paketsteuer? Jetzt spricht Kanzler Stocker
1375 mal kommentiert
Obwohl alle drei Koalitionsparteien dafür stimmten, ist die neue Paketsteuer regierungsintern ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf