Heiß-tiefer Energieschatz soll geborgen werden

Gesteinsschichten genau analysieren

Doch bevor die Wärme aus der Tiefe in die Wohnzimmer strömen kann, muss die EVN den Untergrund genau erforschen. Moderne geophysikalische Messungen sollen zeigen, wie die Gesteinsschichten aufgebaut sind und wo sich die Nutzung besonders lohnt. Wie diese Untersuchungen ablaufen und welche Chancen in der Tiefen-Geothermie stecken, erfuhren Interessierte auch bei einem Infoabend der EVN, zu deren Informationsveranstaltungen in der Thermenregion rund 400 Besucher kamen.