Heiß-tiefer Energieschatz soll geborgen werden

Die EVN startet ein Geothermie-Pilotprojekt: Erdwärme soll bis 2035 im niederösterreichischen Industrieviertel Tausende Haushalte versorgen. Ein weiterer Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit.
Tief unter den Feldern und Ortschaften des Industrieviertels schlummert ein Schatz, der weder Rauch noch Abgase produziert: natürliche Wärme aus dem Inneren der Erde. In mehr als 3000 Metern Tiefe will die EVN diesen verborgenen Energieschatz aufspüren und für die Fernwärmeversorgung nutzbar machen. Ein ambitioniertes Pilotprojekt, das Niederösterreichs Wärmeversorgung langfristig verändern könnte.
Die Idee klingt beinahe wie ein Blick in die Zukunft: Heißes Wasser aus tiefen Gesteinsschichten soll künftig Haushalte wärmen – unabhängig davon, ob draußen eisiger Winter herrscht oder die Sonne scheint. Anders als Wind- und Sonnenenergie steht die Erdwärme rund um die Uhr zur Verfügung. Genau darin liegt ihr großer Reiz.
Gesteinsschichten genau analysieren
Doch bevor die Wärme aus der Tiefe in die Wohnzimmer strömen kann, muss die EVN den Untergrund genau erforschen. Moderne geophysikalische Messungen sollen zeigen, wie die Gesteinsschichten aufgebaut sind und wo sich die Nutzung besonders lohnt. Wie diese Untersuchungen ablaufen und welche Chancen in der Tiefen-Geothermie stecken, erfuhren Interessierte auch bei einem Infoabend der EVN, zu deren Informationsveranstaltungen in der Thermenregion rund 400 Besucher kamen.
Der Zeitplan ist ambitioniert: Bis 2035 sollen im Industrieviertel zwei Anlagen entstehen, die Wärme in bestehende Naturwärmenetze einspeisen. Damit könnten künftig 20.000 bis 30.000 Haushalte versorgt werden. Das würde regionale Energiequellen stärken, die Abhängigkeit von importierten Energieträgern verringern und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
„Tiefen-Geothermie ist ein Generationenprojekt“, betont EVN-Sprecher Stefan Zach. Die Wärme aus dem Erdinneren eröffne eine einzigartige Chance, Niederösterreich über Jahrzehnte nachhaltiger und unabhängiger mit Energie zu versorgen. Noch liegt der Schatz verborgen unter unseren Füßen. Doch die Suche nach der sanften Kraft aus der Tiefe hat begonnen.
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