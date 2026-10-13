Zum 90er: Nöstlinger-Doku „Sowieso und überhaupt“

Christine Nöstlinger (13. Oktober 1936 – 28. Juni 2018) gilt als eine der wichtigsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen im deutschsprachigen Raum. Die geborene Hernalserin bezeichnete sich selbst als „wildes und wütendes Kind“, das von einem Uhrmacher und einer Kindergartenerzieherin aufgezogen wurde.

Nöstlinger war zweimal verheiratet und hat zwei Töchter. Im Laufe ihres Lebens schrieb sie mehr als 140 Bücher, wurde oftmals prämiert.