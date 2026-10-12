Zechpreller fuhr mit Fahrrad von Hotel zu Hotel

Mit seinem Fahrrad fuhr ein 32-jähriger Moldawier von Hotel zu Hotel. Grundsätzlich ist das nichts Verwerfliches, doch der Mann verließ die Unterkünfte immer, ohne die Rechnung zu bezahlen. Insgesamt 15-mal soll der Beschuldigte so vorgegangen sein, ehe die Handschellen klickten.
Ein 32-jähriger moldawischer Staatsbürger konnte am 25. September in Bad Goisern festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert werden. Die Festnahme erfolgte nach Anzeige eines Hotelbetreibers über einen Gast, der die Zahlungen nicht leistete. In Österreich konnten dem Zechbetrüger seit Ende August 15 Delikte nachgewiesen werden.
Auch in Deutschland aktiv
Der Verdächtige reiste mit dem Fahrrad von Unterkunft zu Unterkunft, übernachtete, konsumierte Speisen und Getränke und verließ die Örtlichkeiten jeweils ohne zu bezahlen. Bei seiner Reise beging der 32-Jährige auch einige Gelegenheitsdiebstähle. Weiters wurde bekannt, dass er auch in Deutschland zumindest sechs gleichartiger Taten beschuldigt wird.
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