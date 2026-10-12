Zechpreller fuhr mit Fahrrad von Hotel zu Hotel

Auch in Deutschland aktiv

Der Verdächtige reiste mit dem Fahrrad von Unterkunft zu Unterkunft, übernachtete, konsumierte Speisen und Getränke und verließ die Örtlichkeiten jeweils ohne zu bezahlen. Bei seiner Reise beging der 32-Jährige auch einige Gelegenheitsdiebstähle. Weiters wurde bekannt, dass er auch in Deutschland zumindest sechs gleichartiger Taten beschuldigt wird.