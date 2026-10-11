Theater im Keller feiert 75. Geburtstag am Meer

Im Jahr 1951 wurde in Graz der Verein „Die Spielvögel“ ins Leben gerufen und, nachdem man seinen ersten fixen Spielort in einem Keller in der Merangasse gefunden hatte, in Theater im Keller umbenannt. Seit 1973 ist die Truppe um Alfred Haidacher nun schon in der Münzgrabenstraße 35 beheimatet und widmet sich dort mit Herzblut der Uraufführung heimischer Dramatiker und Dramatikerinnen sowie der Pflege gutnachbarschaftlicher Beziehungen.