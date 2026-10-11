„Lohengrin“: Zerreißprobe für einen Schwanenritter

Das Linzer Musiktheater eröffnete seine Opernsaison mit der romantischen Oper „Lohengrin“ von Richard Wagner. Erstmals dirigierte Christoph Koncz eine Neuproduktion in Linz – der 39-Jährige ist ab der Saison 2027/28 Chefdirigent des Bruckner Orchesters. Regie führte Michael Schulz. Das Duo machte das Mega-Bühnenwerk zu einem heutigen Erlebnis.
Mit der Neuinszenierung von „Lohengrin“ setzt Linz einerseits seine Wagner-Tradition fort, anderseits war es eine doppelte Premiere: Erstmals stand Dirigent Christoph Koncz bei einer Neuproduktion für Linz am Pult des Bruckner Orchesters – er folgt ab der Saison 2027/28 als Musikdirektor und Chefdirigent Markus Poschner nach. Zugleich ist es die erste Wagner-Oper, die Koncz als Dirigent gesamt verantwortet.
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