„Lohengrin“: Zerreißprobe für einen Schwanenritter

Mit der Neuinszenierung von „Lohengrin“ setzt Linz einerseits seine Wagner-Tradition fort, anderseits war es eine doppelte Premiere: Erstmals stand Dirigent Christoph Koncz bei einer Neuproduktion für Linz am Pult des Bruckner Orchesters – er folgt ab der Saison 2027/28 als Musikdirektor und Chefdirigent Markus Poschner nach. Zugleich ist es die erste Wagner-Oper, die Koncz als Dirigent gesamt verantwortet.