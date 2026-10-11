Randalierer (45) ging im Rausch auf Polizisten los

Völlig die Kontrolle verlor ein 45-jähriger Klagenfurter in der Nacht auf Sonntag. Erst randalierte er betrunken in einem Klagenfurter Lokal, dann ging er auf die Polizisten los, die einschreiten wollten.
Aus welchem Grund sich ein 45-jähriger Klagenfurter in der Nacht auf Sonntag sich so angetrunken hatte, ist nicht bekannt – vielleicht waren es besonders feuchtfröhliche Feierlichkeiten anlässlich des Landesfeiertags. Auf jeden verlor der Mann gegen 0.20 Uhr in einem Klagenfurter Lokal völlig die Kontrolle – die Polizei wurde alarmiert.
Mann wollte sich Festnahme entziehen
„Beim Einschreiten der Polizei ging der Mann sogleich auf die Beamten los, attackierte diese körperlich und versuchte sich der ausgesprochenen Festnahme zu entziehen“, berichtet die Polizei. „Mittels massiver Körperkraft konnte der Mann schließlich festgenommen werden.“
Zwei Polizisten wurden verletzt
Doch der Mann wehrte sich so heftig, dass zwei Beamte bei der Amtshandlung verletzt wurden und der Streifenwagen beschädigt wurde. Zum Abkühlen und Ausnüchtern wurde der 45-Jährige ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. „Nach der Vernehmung des Beschuldigten in den Vormittagsstunden ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Anzeige auf freiem Fuß an“, so die Polizei abschließend.
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