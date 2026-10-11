Randalierer (45) ging im Rausch auf Polizisten los

Zwei Polizisten wurden verletzt

Doch der Mann wehrte sich so heftig, dass zwei Beamte bei der Amtshandlung verletzt wurden und der Streifenwagen beschädigt wurde. Zum Abkühlen und Ausnüchtern wurde der 45-Jährige ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. „Nach der Vernehmung des Beschuldigten in den Vormittagsstunden ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Anzeige auf freiem Fuß an“, so die Polizei abschließend.