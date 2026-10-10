Tresor aufgebrochen! Einbrecher stahlen Bargeld

In der Nacht auf Samstag schlugen bislang unbekannte Täter in Osttirol zu. Sie brachen in ein Gebäude ein, knackten mehrere Türen sowie einen Tresor und machten sich mit Bargeld aus dem Staub.
Die Einbrecher drangen offenbar mitten in der Nacht in ein Gebäude in Nußdorf-Debant ein. Doch damit nicht genug: „Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf und verschafften sich schließlich auch Zugang zu einem Tresor in einem Büro“, heißt es seitens der Polizei.
Darin befand sich Bargeld, das die Unbekannten mitgehen ließen. Nach dem Einbruch hinterließen sie einen erheblichen Sachschaden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf einen Betrag im mittleren vierstelligen Eurobereich. Wer hinter der Tat steckt, ist bislang nicht bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.