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Tausende Euro Schaden

Tresor aufgebrochen! Einbrecher stahlen Bargeld

Tirol
10.10.2026 21:09
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

In der Nacht auf Samstag schlugen bislang unbekannte Täter in Osttirol zu. Sie brachen in ein Gebäude ein, knackten mehrere Türen sowie einen Tresor und machten sich mit Bargeld aus dem Staub.

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Die Einbrecher drangen offenbar mitten in der Nacht in ein Gebäude in Nußdorf-Debant ein. Doch damit nicht genug: „Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf und verschafften sich schließlich auch Zugang zu einem Tresor in einem Büro“, heißt es seitens der Polizei.

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Darin befand sich Bargeld, das die Unbekannten mitgehen ließen. Nach dem Einbruch hinterließen sie einen erheblichen Sachschaden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf einen Betrag im mittleren vierstelligen Eurobereich. Wer hinter der Tat steckt, ist bislang nicht bekannt.

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