Frau (58) stürzte beim Pilzsuchen in einen Bach

Da war viel Glück dabei, dass nicht mehr passiert ist. Eine 58-jährige Linzerin ging am Sonntag in Gmunden in einen Wald, um Pilze zu suchen. Sie rutschte aus und stürzte rund 20 Meter über eine Böschung. Weil sie kein Handy mit hatte, gestaltete sich die Suche schwierig.
Die 58-jährige Linzerin ging am Samstag gegen 10.30 Uhr in einen Wald, der an ihr Elternhaus in Gmunden grenzt, um Speisepilze zu sammeln. Dabei stürzte in dem Gelände zwischen vermutlich bis zu 20 Meter über eine steile Böschung in einen Wasser führenden Bach und verletzte sich. Sie konnte nicht mehr selbstständig aus dem Bachbett klettern und hatte kein Mobiltelefon bei sich.
80-jähriger Vater sucht Tochter
Ihr 80-jähriger Vater machte sich nach etwa eineinhalb Stunden Sorgen um seine Tochter und begann vorerst selbst mit der Suche. Nach einer weiteren Stunde konnte er durch Rufen Kontakt zu seiner Tochter herstellen. Er ging zurück zum Wohnhaus und alarmierte gegen 13.30 Uhr die Rettungskräfte. Die Linzerin konnte von der Bergrettung und vom Notarzt des Notarzthubschraubers rasch lokalisiert und versorgt werden.
Wegen der kühlen und nassen Witterung traten bereits leichte Unterkühlungssymptome auf. Sie wurde mit der Gebirgstrage etwa 200 Meter flussabwärts getragen und konnte dort an die Rettung übergeben werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.