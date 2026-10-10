Frau (58) stürzte beim Pilzsuchen in einen Bach

80-jähriger Vater sucht Tochter

Ihr 80-jähriger Vater machte sich nach etwa eineinhalb Stunden Sorgen um seine Tochter und begann vorerst selbst mit der Suche. Nach einer weiteren Stunde konnte er durch Rufen Kontakt zu seiner Tochter herstellen. Er ging zurück zum Wohnhaus und alarmierte gegen 13.30 Uhr die Rettungskräfte. Die Linzerin konnte von der Bergrettung und vom Notarzt des Notarzthubschraubers rasch lokalisiert und versorgt werden.