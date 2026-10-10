„Müssen nicht gleich sein, um zusammenzugehören“

Die Feierlichkeiten zum Kärntner Landesfeiertag standen heuer einmal mehr im Zeichen der Einigkeit. Besonders berührend war der Appell von Kindern einer mehrsprachigen Schule.
„Wir müssen nicht alle gleich sein, um zusammenzugehören!“ Diese wahren Worte – mit klarer, heller Stimme vorgetragen – fassen den Geist des Kärntner Landesfeiertags perfekt zusammen.
Dieser Appell kam am 10. Oktober von den Kindern der mehrsprachigen Europaschule St. Michael ob Bleiburg im Kärntner Landhaushof und sie stellten auch eine These auf: „Vielleicht wird Heimat nicht kleiner, wenn wir sie teilen.“ Dieses Konzept der Einigkeit griff auch Landtagspräsident Andreas Scherwitzl auf: „An dieser Stelle ein klares Wort: Heimatliebe ist nicht Nationalismus.“ Er betont, dass beide Volksgruppen für Kärnten gestimmt haben.
„Lassen Sie uns Mut und Beherztheit mitnehmen“
Schon im Rahmen der Kranzniederlegung am Friedhof Annabichl hatte Landeshauptmann Daniel Fellner den Fokus aufs Gemeinsame gelegt. „Für ihre Heimat sind Kärntner, deutsch- und slowenischsprachige, gemeinsam gegen die SHS-Truppen in den Kampf gezogen.“
Die Abwehrkämpfer hätten „mutig und beherzt Widerstand geleistet“ und so die Kärntner Identität erstritten. „Lassen Sie uns Mut und Beherztheit mitnehmen und für unsere Zukunft einstehen“, so Fellner, der dann später bei der Feier am Landhaushof persönlicher wurde, sich an Gespräche mit seiner „Oma über den Abwehrkampf“ erinnerte, den sie sogar persönlich miterlebt hatte.
Und mit Blick auf die unsichere Weltenlage warnt er: „Demokratie ist nicht vom Himmel gefallen, man muss dafür etwas tun.“ Der Landeshauptmann schloss zweisprachig: „Es lebe unser Heimatland Kärnten, Živela naša domovina Koroška!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.