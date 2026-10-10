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Landesfeiertag Kärnten

„Müssen nicht gleich sein, um zusammenzugehören“

Kärnten
10.10.2026 17:20
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Die Feierlichkeiten zum Kärntner Landesfeiertag standen heuer einmal mehr im Zeichen der Einigkeit. Besonders berührend war der Appell von Kindern einer mehrsprachigen Schule.

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„Wir müssen nicht alle gleich sein, um zusammenzugehören!“ Diese wahren Worte – mit klarer, heller Stimme vorgetragen – fassen den Geist des Kärntner Landesfeiertags perfekt zusammen.

Dieser Appell kam am 10. Oktober von den Kindern der mehrsprachigen Europaschule St. Michael ob Bleiburg im Kärntner Landhaushof und sie stellten auch eine These auf: „Vielleicht wird Heimat nicht kleiner, wenn wir sie teilen.“ Dieses Konzept der Einigkeit griff auch Landtagspräsident Andreas Scherwitzl auf: „An dieser Stelle ein klares Wort: Heimatliebe ist nicht Nationalismus.“ Er betont, dass beide Volksgruppen für Kärnten gestimmt haben.

Die Spitzen des Landes, der Landeshauptstadt und der Feuerwehren am Landhaushof.
Die Spitzen des Landes, der Landeshauptstadt und der Feuerwehren am Landhaushof.(Bild: Handler Wolfgang)
Kinder der mehrsprachigen Europaschule St. Michael ob Bleiburg trugen ihre Ideen bei der Feier ...
Kinder der mehrsprachigen Europaschule St. Michael ob Bleiburg trugen ihre Ideen bei der Feier im Kärntner Landhaushof vor.(Bild: Handler Wolfgang)
Für Daniel Fellner war es der erste Landesfeiertag als Landeshauptmann. Bei seinen Reden am ...
Für Daniel Fellner war es der erste Landesfeiertag als Landeshauptmann. Bei seinen Reden am Friedhof Annabichl und im Landhaushof betonte er den Zusammenhalt in Kärnten, erzählte von persönlichen Erinnerungen und mahnte, auf die Demokratie zu achten.(Bild: Handler Wolfgang)
Die Spitze des Landes, auch militärisch, war vollzählig anwesend.
Die Spitze des Landes, auch militärisch, war vollzählig anwesend.(Bild: Handler Wolfgang)
Die Militärmusik Kärnten begleitete die Feier.
Die Militärmusik Kärnten begleitete die Feier.(Bild: Handler Wolfgang)
Bundesheer und mehrere zivile Organisationen legten anlässlich des Landesfeiertags Kränze am ...
Bundesheer und mehrere zivile Organisationen legten anlässlich des Landesfeiertags Kränze am Friedhof Annabichl nieder.(Bild: Handler Wolfgang)
Zahlreiche Kärntner Traditionsverbände begleiteten die Kranzniederlegung.
Zahlreiche Kärntner Traditionsverbände begleiteten die Kranzniederlegung.(Bild: Handler Wolfgang)
Auch die Goldhaubenfrauen waren dabei.
Auch die Goldhaubenfrauen waren dabei.(Bild: Handler Wolfgang)

„Lassen Sie uns Mut und Beherztheit mitnehmen“ 
Schon im Rahmen der Kranzniederlegung am Friedhof Annabichl hatte Landeshauptmann Daniel Fellner den Fokus aufs Gemeinsame gelegt. „Für ihre Heimat sind Kärntner, deutsch- und slowenischsprachige, gemeinsam gegen die SHS-Truppen in den Kampf gezogen.“

Die Abwehrkämpfer hätten „mutig und beherzt Widerstand geleistet“ und so die Kärntner Identität erstritten. „Lassen Sie uns Mut und Beherztheit mitnehmen und für unsere Zukunft einstehen“, so Fellner, der dann später bei der Feier am Landhaushof persönlicher wurde, sich an Gespräche mit seiner „Oma über den Abwehrkampf“ erinnerte, den sie sogar persönlich miterlebt hatte.

Und mit Blick auf die unsichere Weltenlage warnt er: „Demokratie ist nicht vom Himmel gefallen, man muss dafür etwas tun.“ Der Landeshauptmann schloss zweisprachig: „Es lebe unser Heimatland Kärnten, Živela naša domovina Koroška!“

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