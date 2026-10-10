„Müssen nicht gleich sein, um zusammenzugehören“

Dieser Appell kam am 10. Oktober von den Kindern der mehrsprachigen Europaschule St. Michael ob Bleiburg im Kärntner Landhaushof und sie stellten auch eine These auf: „Vielleicht wird Heimat nicht kleiner, wenn wir sie teilen.“ Dieses Konzept der Einigkeit griff auch Landtagspräsident Andreas Scherwitzl auf: „An dieser Stelle ein klares Wort: Heimatliebe ist nicht Nationalismus.“ Er betont, dass beide Volksgruppen für Kärnten gestimmt haben.