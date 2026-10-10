„Style ist top! Jetzt müssen wir nur noch siegen!“

Es ging um weit mehr als nur ums G´wand: Bei der Präsentation der neuen ÖSV-„Wäsch“ in der PlusCity verriet Anna Gasser, dass sie weiter macht. Ein Sportler präsentierte den neuen Style mit Stolz, aber so richtig wohlfühlte er sich nicht auf der Bühne. Und Mario Stecher erlitt im Kino einen Bänderriss . . .
Am Freitag verwandelte sich die PlusCity in Pasching zum Wintersport-Paradies. Bei den Mitmach-Stationen (etwa VR-Skisprung oder Laser-Biathlon) standen die Kids Schlange, genauso bei den Autogrammstunden und auch die Kinder-Pressekonferenz war ein toller Erfolg. Und im Starthaus zum Weltcup in Gosau wurden viele Erinnerungsfotos gemacht. Die Kinder strahlten. Und mit ihnen Anna Gasser, die mit ihren jungen Fans viel Spaß hatte. Die „Snowboard-Queen“ stand gestern bei der Einkleidung der Ski-Austria-Stars in der PlusCity in Pasching im Fokus.
„Lange Zeit zum Überlegen“
Denn die Doppel-Olympiasiegerin verkündete, dass sie ihre Karriere fortsetzen wird! „Ich hatte lange Zeit zu überlegen, was das Beste für mich ist. Aber mit diesen drei Events in Österreich“, spielte sie gegenüber der „Krone“ auf das Air and Style am Innsbrucker Bergisel, den Weltcup am Kreischberg und zum Karriere-Abschluss die WM im Montafon an, „ist es mir schwergefallen aufzuhören. Daher werde ich diese drei ausgewählten und ganz besonderen Events mitnehmen, mich aber etwa auch Filmprojekten im Tiefschnee widmen. Ich bin gesund, hatte bis jetzt schon sehr viele Schneetage und bin sehr gut drauf“, so die 35-Jährige, die später auf dem Laufsteg gute Figur machte.
Nicht nur richtig cool, sondern auch funktionell
Wie auch die Ski-Herren. „Ich fühle mich auf dem Laufsteg überhaupt nicht wohl – aber ich bin stolz, die neuen Klamotten zu tragen“, sagte Marco Schwarz über die Outfits im Look der ÖSV-Partner „F4“ und „Colmar“, während Kollege Manuel Feller scherzte: „Der Blacky hat ein absolutes Modelgesicht – und die Mädels schauen auch gut aus. Der Style passt, jetzt müssen wir nur noch Siege einfahren!“ Was auch Österreichs „Adler“ planen. Stefan Kraft schmunzelte: „Das neue Gewand ist richtig cool und für alle Funktionen: warm, kalt, aufwärmen – und auch für die Siegerehrungen sind wir gerüstet!“
„Krone“-Gewinnerkinder als Laufsteg-Stars
Während die Ski-Austria-Stars die neue Kollektion präsentierten, waren die „Krone“-Gewinnerkinder backstage ganz aufgeregt: Das Los entschied, welches Kind mit welchem Wintersportler Hand in Hand über den Laufsteg gehen durfte. Ein aufregender Tag, bei dem so mancher Traum in Erfüllung ging. Etwa für Laura Nikles (9): Sie traf ihr großes Idol Julia Scheib, ließ sich ihren Ski-Helm signieren und ergatterte auch noch ein Foto mit ihr. Für Laura ging es nach der Modenschau übrigens gleich direkt nach Kaprun, wo sie am Samstag selbst im Ski-Training stand – mit einem großen Ziel: Einmal so großartig wie Julia Scheib sein.
Neo-Generalsekretär von der Chefin gelobt
„Uns gefällt die Kollektion wirklich gut und die Qualität ist grandios“, war auch Daniel Tschofenig angetan – wie Präsidentin Roswitha Stadlober von Neo-Generalsekretär Jan Überall: „Er ist ein Arbeitsmensch, der so viel kann. Wir arbeiten eng und gut zusammen.“
„Bis zum Start wird´s wieder gut“
Alles eitel Wonne also? Nicht ganz! Denn Mario Stecher musste gewaltig leiden: Der Sportdirektor stolperte im Kinosaal bei einer Stufe, humpelte den ganzen Nachmittag: „Es hat einen Schnalzer gemacht, das ist sicher ein Bänderriss im Knöchel.“ Nachsatz: „Aber bis zu den Weltcup-Starts wird’s wieder gut!“
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