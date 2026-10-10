„Style ist top! Jetzt müssen wir nur noch siegen!“

„Lange Zeit zum Überlegen“

Denn die Doppel-Olympiasiegerin verkündete, dass sie ihre Karriere fortsetzen wird! „Ich hatte lange Zeit zu überlegen, was das Beste für mich ist. Aber mit diesen drei Events in Österreich“, spielte sie gegenüber der „Krone“ auf das Air and Style am Innsbrucker Bergisel, den Weltcup am Kreischberg und zum Karriere-Abschluss die WM im Montafon an, „ist es mir schwergefallen aufzuhören. Daher werde ich diese drei ausgewählten und ganz besonderen Events mitnehmen, mich aber etwa auch Filmprojekten im Tiefschnee widmen. Ich bin gesund, hatte bis jetzt schon sehr viele Schneetage und bin sehr gut drauf“, so die 35-Jährige, die später auf dem Laufsteg gute Figur machte.