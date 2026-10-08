The Dark Side of Jobs
Why Arab Airlines Are Recruiting Massively in the EU
It sounds tempting when one of the world’s largest airlines is looking for pilots and flight attendants at a hotel in Vienna, Rome, or Warsaw—offering a significantly higher salary, tax-free income, and a company apartment. Krone+ took a look at just how aggressively the airline is expanding, how incredibly strict the processes are, what participants report, and why not all that glitters in Dubai is gold.
“Cabin Crew Open Days” is the name of Emirates’ recruitment event, which, according to participants’ descriptions, is more reminiscent of a casting call for “Germany’s Next Top Model.” These events take place regularly—as they are now—in Vienna, Rome, Valencia, Barcelona, London, Berlin, and so on, as well as in tourist destinations—the list goes on and on: As one of the fastest-growing airlines, Emirates brings together more than 140 nations under its umbrella.
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