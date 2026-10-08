Why Arab Airlines Are Recruiting Massively in the EU

“Cabin Crew Open Days” is the name of Emirates’ recruitment event, which, according to participants’ descriptions, is more reminiscent of a casting call for “Germany’s Next Top Model.” These events take place regularly—as they are now—in Vienna, Rome, Valencia, Barcelona, London, Berlin, and so on, as well as in tourist destinations—the list goes on and on: As one of the fastest-growing airlines, Emirates brings together more than 140 nations under its umbrella.