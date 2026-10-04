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Drunk Driving Crackdown

Driver Stopped During Check with Rim Instead of Tire

Nachrichten
04.10.2026 10:30
The driver was heavily intoxicated, as evidenced by the breathalyzer test (stock photo)
The driver was heavily intoxicated, as evidenced by the breathalyzer test (stock photo)(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

She was still trying to drive home: A 33-year-old female driver from the Kirchdorf an der Krems district was driving in Waldneukirchen around 10:30 p.m. with a bare rim instead of a tire on her front wheel when she was stopped in the middle of a police checkpoint. The woman had a blood alcohol level of 1.24 per mille; her driver’s license has been revoked as a result.

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A patrol was conducting roadside checks in Waldneukirchen around 10:30 p.m. on Saturday. They encountered a 33-year-old female driver from the Kirchdorf district with a damaged front tire, causing the car to be riding on the rim.

1.24 per mille
During the driver and vehicle inspection, the driver stated that she had noticed a tire defect while driving but still wanted to drive home. A breathalyzer test revealed a blood alcohol level of 1.24 per mille, and her driver’s license was temporarily revoked.

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