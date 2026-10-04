Driver Stopped During Check with Rim Instead of Tire

She was still trying to drive home: A 33-year-old female driver from the Kirchdorf an der Krems district was driving in Waldneukirchen around 10:30 p.m. with a bare rim instead of a tire on her front wheel when she was stopped in the middle of a police checkpoint. The woman had a blood alcohol level of 1.24 per mille; her driver’s license has been revoked as a result.