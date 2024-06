Erste Schritte beim Glasfaserausbau

Mit dem geplanten Ausbau des Glasfasernetzes beschäftigten sich die Landtagsabgeordneten des Volkswirtschaftliche Ausschusses am Mittwoch. Experten aus dem Landhaus sowie „illwerke-vkw“-Vorstand Christoph Germann informierten die Abgeordneten über den aktuellen Stand der Netzstrategie und die Entscheidung des Landesunternehmens, in den kommenden zehn Jahren rund 340 Millionen Euro in den Glasfaserausbau zu investieren. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Talschaften Montafon, Bregenzerwald, Klostertal, Großes Walsertal sowie auf dem Leiblach- und Brandnertal. Rund zwei Drittel aller Gebäude in diesen Tälern haben damit die Möglichkeit an die „Datenautobahn“ angeschlossen zu werden. Aus Sicht von Monika Vonier, ÖVP-Sprecherin für Digitalisierung und Wirtschaft, sind die illwerke-vkw als Unternehmen prädestiniert für den Glasfaserausbau. „Der Energieversorger baut jährlich mehr als 100 Kilometer Leitungsnetze für Energieanwendungen. Damit ist eine Win-win-Situation für alle gegeben.“