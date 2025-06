Höchststrafe nach brutalem Mord in Schrebergarten

Bereits mit 20 Jahren getötet

Robert O. sitzt jetzt ruhig im Wiener Landl vor Geschworenen, antwortet der vorsitzenden Richterin nur kurz und knapp. Der 52-Jährige besuchte in der Slowakei nie die Schule, arbeitete sporadisch im Steinbruch seines Vaters. 1992 – damals war er 20 Jahre alt – wurde er zum ersten Mal straffällig. Ebenfalls eine Tat, die an Brutalität schwer zu überbieten ist: Er prügelte einen jungen Mann bewusstlos, warf in dann in einen Brunnen. Er ertrank.