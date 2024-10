Abschiebung umsonst: Killer kam im Zug zurück

Gefühlskalt: Pure Lust am Töten und Nervenkitzel

Die 91-Jährige hatte gegen den bulligen Schwerverbrecher keine Chance. Die Pensionistin wurde vergewaltigt und erschlagen. Das Motiv? Pure Lust am Töten und Nervenkitzel! Auf die Spur war man dem Verdächtigen durch „Kommissar DNA“ bzw. seinen am Tatort hinterlassenen genetischen Fingerabdruck nach Abgleich in der Datenbank gekommen.