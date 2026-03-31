Mehr als der Präsident | Die da oben am Küniglberg

Die da oben am Küniglberg. Man kann und darf über die Gehälter beim ORF diskutieren – schließlich ist dieser ein öffentlich-rechtliches Medium. Und so steht der Öffentlichkeit, die diese Gehälter im Wesentlichen über die Zwangs-Haushaltsabgabe finanzieren muss, zu, auch zu erfahren, in welchen Taschen dieses Geld landet. Während 500 ORF-Mitarbeiter mit 3500 Euro oder weniger auskommen müssen, haben es sich „die da oben“ am Küniglberg gerichtet. Ausgerechnet die umstrittensten Figuren verdienen am meisten. „Beaufsichtigt“ wird das, was am Küniglberg und seinen Filialen geschieht, vom Stiftungsrat. Dessen Spitze, zwei Marionetten der türkis-roten Regierungsspitze, haben mitzuverantworten, was mit dem von den Zwangsgebührenzahlern „gestifteten“ Hunderten Millionen geschieht. Man darf zweifeln, ob sie dieser Verantwortung gerecht werden – überhaupt gerecht werden können.