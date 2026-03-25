Stifter soll‘s jetzt in Bad Sauerbrunn richten

Mit Christoph Stifter fand man nun eine schnelle Lösung. Eine, die sofort liefern soll. „Uns war wichtig, einen Coach zu holen, der verfügbar ist. Mit Christoph haben wir eine gute Lösung gefunden”, betont Sportboss Heinz Kremser. Der gebürtige Rohrbacher bringt bereits langjährige Erfahrung aus Ortmann und Wiener Neustadt mit. Routine, die im Abstiegskampf Gold wert sein kann – auch wenn die Lage ungewohnt ist. „Ehrlich gesagt, war ich schon lange nicht mehr unten drin”, lacht Stifter. „Aber egal, was die Ausgangslage sagt, wir wollen so schnell wie möglich Erfolgserlebnisse feiern.” Zeit zum Eingewöhnen bleibt aber keine. Am Wochenende wartet mit dem ASV Siegendorf das nächste direkte Duell im Keller.