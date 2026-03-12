Vorteilswelt
Ohne Führerschein

Steirerin liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Steiermark
12.03.2026 11:50
Nach rund sieben Kilometern konnte die Polizei die flüchtende Lenkerin anhalten. (Symbolbild)
Nach rund sieben Kilometern konnte die Polizei die flüchtende Lenkerin anhalten. (Symbolbild)(Bild: romy mitterlechner - stock.adobe.com)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Eine Obersteirerin lieferte sich am späten Mittwochabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei: Die 25-Jährige wollte vor einer Kontrolle flüchten. Führerschein hatte sie keinen dabei, einen Drogentest verweigerte sie.

Eine Polizeistreife führte am Mittwoch gegen 21 Uhr in Aigen (Bezirk Liezen) Verkehrskontrollen durch. Als eine Pkw-Lenkerin die Beamten sah, flüchtete sie. Sie missachtete die Anhaltezeichen und lieferte sich dann eine wilde Verfolgungsjagd mit überhöhter Geschwindigkeit. Trotz Anhaltezeichen mittels Blaulicht und Folgetonhorn konnte sie erst nach etwa sieben Kilometern im Ortsgebiet von Döllach angehalten werden.

Die Beamten stellen einen Sachschaden an ihrem Fahrzeug fest – dieser dürfte ersten Erhebungen zufolge bei der Verfolgungsjagd entstanden sein, als die 25-Jährige gegen eine Steinmauer geprallt sein dürfte. Einen Führerschein führte sie nicht mit. Aufgrund eindeutiger Suchtgiftsymptome wurde die Obersteirerin zur klinischen Untersuchung aufgefordert, was sie jedoch verweigerte. Ihr wurde die Weiterfahrt logischerweise untersagt und sie wurde angezeigt.

Steiermark
12.03.2026 11:50
