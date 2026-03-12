Steirerin liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Die Beamten stellen einen Sachschaden an ihrem Fahrzeug fest – dieser dürfte ersten Erhebungen zufolge bei der Verfolgungsjagd entstanden sein, als die 25-Jährige gegen eine Steinmauer geprallt sein dürfte. Einen Führerschein führte sie nicht mit. Aufgrund eindeutiger Suchtgiftsymptome wurde die Obersteirerin zur klinischen Untersuchung aufgefordert, was sie jedoch verweigerte. Ihr wurde die Weiterfahrt logischerweise untersagt und sie wurde angezeigt.