Olympiasiegerin bleibt Grazer Rennstall treu

Neben ihrer aktiven Karriere ist die Niederösterreicherin, die den Großteil des Jahres in Lausanne in der Schweiz lebt, mittlerweile in Teilzeit auch als Trainerin für das niederländische Radteam „Picnic Post NL“ aktiv, schreibt dabei unter anderem die Trainingspläne. Ihre Uni-Karriere hat die promovierte Mathematikerin vorerst allerdings auf Eis gelegt. „Aber durchaus möglich, dass ich nach der Karriere wieder in die Forschung gehe.“ Bis dahin ist aber noch Zeit, die Sommerspiele in Los Angeles 2028 hat Kiesenhofer fest im Visier.