Heiße Eisen: Die „Krone“ will Ihre Meinung wissen!

Steiermark
08.03.2026 05:00
Einfach auf den Link klicken – die Befragung dauert nur wenige Minuten
Einfach auf den Link klicken – die Befragung dauert nur wenige Minuten(Bild: krone)
Porträt von Verena Schaupp
Porträt von Clara Milena Steiner
Von Verena Schaupp und Clara Milena Steiner

Spitäler, Landespolitik und Grazer Innenstadt: Die „Krone“ startet eine große Leser-Befragung. Stimmen Sie ab und teilen Sie uns Ihre Meinung mit! Beim Gewinnspiel warten auch tolle Preise!

Wie sehen Sie die Steiermark? Welcher Politiker, welche Politikerin hält Ihrer Meinung nach, was versprochen wird? Von den Grazern wollen wir erfahren, wen Sie wählen würden? Wie zufrieden sind Sie mit dem Verkehrsnetz? Was sagen Sie zur Sozialpolitik im Land oder einem neuen Stadion? Wir wollen es wissen! Die „Steirerkrone“ startet ab 8. März eine große Leser-Befragung (bis 22. März) gemeinsam mit dem Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) unter www.krone-stmk.ifdd.at

Das Ziel dieser Befragung ist es, die Stimmen unserer Leserinnen und Leser sichtbar zu machen. Viele Themen werden am Stammtisch diskutiert, wie eine Großzahl der Bürgerinnen und Bürger darüber denkt, dringt aber kaum nach außen.

Was passt den Steirern, was nicht?
In der Steiermark tut sich viel: Dauerthemen sind etwa Gesundheit, Verkehr oder die Sozialpolitik. Erst vor eineinhalb Jahren haben die Steirerinnen und Steirer eine neue Landesregierung gewählt. Wie hat sich diese in Ihren Augen bislang bewährt? Welche Pläne gehen Ihnen gegen den Strich, welche finden Sie gut? Teilen Sie uns das mit, indem Sie unsere Fragen beantworten!

Das gibt's zu gewinnen!

Die Umfrage unter www.krone-stmk.ifdd.at dauert etwa drei Minuten. Als Belohnung für Ihre Mühe gibt es tolle Preise zu gewinnen – eine PlayStation 5 Slim mit Laufwerk und NBA-Spiel, einen Philips-Kaffeevollautomaten, eine Kenwood Küchenmaschine, einen Intersport-Gutschein, fünf Jahresabos der Rätselkrone. Machen Sie mit!

In der Landeshauptstadt Graz werden die Bewohner Ende Juni zur Wahlurne gebeten. Umso interessanter ist gerade, wie die Grazerinnen und Grazer gewisse Themenkomplexe bewerten. Manche Fragen werden also – Achtung – nur jenen angezeigt, die ihren Wohnort auch in Graz haben.

Menschen aktiv Gehör verschaffen
„Diese Befragung gibt den Menschen die Möglichkeit, gehört zu werden, die eigene Meinung kundzutun und dadurch Partei-, Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik mitzugestalten. Heutzutage gibt es kaum eine politische Entscheidung, die nicht auf Umfragen passiert“, sagt IFDD-Geschäftsführer Christoph Haselmayer. „Steirerkrone“-Chefredakteur Klaus Herrmann fügt an: „Wir sind immer interessiert an der Meinung unserer Leserinnen und Leser. Mit dieser Befragung wollen wir ihre Meinungen noch sichtbarer machen!“Die Befragung läuft zwei Wochen, danach werden die Ergebnisse veröffentlicht.

So funktioniert die Leser-Aktion
Die Leser-Befragung wird gemeinsam mit dem Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) durchgeführt. Leiter Christoph Haselmayer erklärt den Prozess.

Was kann man unter einer „gewichteten Leserbefragung“ verstehen?

Darunter versteht man eine statistische Methode, bei der die Antworten der Leser nach bestimmten demografischen und soziopolitischen Merkmalen gewichtet werden – etwa Alter, Geschlecht, Bildung, Bezirk und Wahlverhalten.

Wozu diese Gewichtung?

Bei so einer Befragung ist es natürlich wichtig und richtig, dass unsere Bevölkerung abgebildet wird – deshalb fragen wir eben neben Meinung auch die genannten Faktoren ab. So können wir die Daten differenziert nach Altersgruppen, Geschlechtern oder anderen Kriterien auswerten. Die Gewichtung hilft, ein möglichst realistisches Abbild der Gesellschaft zu erhalten.

Wie stellen Sie sicher, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anonym bleiben?

Die Anonymität ist für uns ein zentrales Anliegen. Alle Antworten werden ausschließlich anonymisiert ausgewertet und niemals mit einzelnen Personen verknüpft. Wir vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse sind das einzige Full-Service-Institut des Landes, das ISO-zertifiziert ist – somit unterliegen wir strengsten Kontrollen.

Online-Befragungen wird immer wieder nachgesagt, sie seien manipulierbar. Was tun Sie, um einen Missbrauch zu verhindern?

Die IFDD-Algorithmen filtern Mehrfachteilnahmen heraus. Auch automatisierte Eingaben durch sogenannte Bots können durch technische Sicherheitsvorkehrungen zuverlässig verhindert werden.

Ich habe die Befragung ausgefüllt und meine Antworten abgeschickt. Was passiert als Nächstes?

Eine Teilnahme ist bis inklusive 22. März möglich. Nach dem Absenden werden Ihre Angaben anonymisiert gespeichert und fließen in die Gesamtauswertung ein.

