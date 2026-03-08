Heiße Eisen: Die „Krone“ will Ihre Meinung wissen!

Wie sehen Sie die Steiermark? Welcher Politiker, welche Politikerin hält Ihrer Meinung nach, was versprochen wird? Von den Grazern wollen wir erfahren, wen Sie wählen würden? Wie zufrieden sind Sie mit dem Verkehrsnetz? Was sagen Sie zur Sozialpolitik im Land oder einem neuen Stadion? Wir wollen es wissen! Die „Steirerkrone“ startet ab 8. März eine große Leser-Befragung (bis 22. März) gemeinsam mit dem Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) unter www.krone-stmk.ifdd.at