Kein Gender-Stern: Arzt verlor seine Lehrpraxis

Er ist beliebter Hausarzt in der kleinen obersteirischen Gemeinde Turnau, glücklich verheiratet und hat drei Töchter. Acht seiner neun Angestellten in der Landarztpraxis, in der er bis dato auch Medizinstudenten ausgebildet hat, sind weiblich. „Als indirekt Betroffener bin ich mit strukturellen geschlechterbedingten Ungerechtigkeiten also durchaus vertraut“, schickt der Arzt voraus, der sich nicht als „Gender-Gegner“ (miss-)verstanden wissen will.