Leni Klum: „Heidi war manchmal Helikopter-Mutter“

Model Leni Klum hat verraten, dass ihre Mama Heidi früher manchmal eine Helikopter-Mutter war. Dennoch habe sie „die coolste Mom“, sagte die 21-Jährige weiter. Heidi Klum selbst bestätigte das in einem Interview. Als ihre Kinder noch nicht volljährig gewesen seien, sei sie extrem streng gewesen.
„Ich wollte immer wissen, wo sie sind und mit wem. Natürlich auch aus Sorge, es könne ihnen etwas passieren. Sie standen ja von klein auf im Fokus der Öffentlichkeit“, blickte die 52-Jährige im Interview mit der „Bild“-Zeitung zurück. Es sei schwer für sie, ihre vier Kinder gehen zu lassen.
Gegenüber der „Bunte“ sagte die „Germany‘s next Topmodel“-Chefin, dass sie vor allem mit Tochter Leni Probleme gehabt habe. Diese habe eine rebellische Phase als Jugendliche gehabt. „Sie wollte gerne nachts um die Häuser ziehen, aber das geht in Los Angeles halt nicht. Da war meine Tochter schon mal bisschen sauer auf mich, weil ihre Freundinnen das durften“, sagte Heidi Klum. Aus Trotz habe Leni dann Zettel an ihre Zimmertür geklebt, auf denen etwa zu lesen war, dass Mom draußen bleiben müsse.
„War ein schwieriger Teenager“
„Ich war ein schwieriger Teenager“, bestätigte auch Leni Klum. Sie hätte immer schon Model werden wollen, aber ihre Mutter habe ihr das zunächst verboten. Mit 14 Jahren sei sie angesprochen worden, „aber erst mit sechzehn hat es Mom mir erlaubt“. Leni und ihr Bruder Henry (20) sagten, dass Heidi Klum die Bezeichnung Helikopter-Mutter durchaus verdient habe. Allerdings habe sich das inzwischen geändert. „Jetzt, wo wir älter sind, kaum noch“, sagte Leni Klum.
Der strenge Erziehungsstil scheint der Mutter-Tochter-Beziehung nicht geschadet zu haben. „Wir haben die coolste Mom. Sie ist 52, sieht aus wie 36 und kann jedes Outfit tragen. Wir sind es von klein auf gewohnt, dass Mom selbstbewusst mit ihrem Körper umgeht“, sagte Leni Klum. Seit sie und ihr Burder Henry volljährig sind, mahnt sie das deutsche Topmodel laut eigener Aussage dazu, selbstständig zu sein. „Ich sage ihnen ständig: Ihr müsst euch selbst etwas aufbauen.“
Heidi Klum hat vier Kinder, neben Tochter Leni und Sohn Henry noch Sohn Johan (19) und Tochter Lou (16). Leni ist das leibliche Kind von Formel-1-Manager Flavio Briatore, der Vater ihrer Geschwister ist Sänger Seal.
