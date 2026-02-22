Leni Klum: „Heidi war manchmal Helikopter-Mutter“

Gegenüber der „Bunte“ sagte die „Germany‘s next Topmodel“-Chefin, dass sie vor allem mit Tochter Leni Probleme gehabt habe. Diese habe eine rebellische Phase als Jugendliche gehabt. „Sie wollte gerne nachts um die Häuser ziehen, aber das geht in Los Angeles halt nicht. Da war meine Tochter schon mal bisschen sauer auf mich, weil ihre Freundinnen das durften“, sagte Heidi Klum. Aus Trotz habe Leni dann Zettel an ihre Zimmertür geklebt, auf denen etwa zu lesen war, dass Mom draußen bleiben müsse.