Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beziehung trotzdem eng

Leni Klum: „Heidi war manchmal Helikopter-Mutter“

Society International
22.02.2026 16:04
Leni und ihre Mutter Heidi Klum
Leni und ihre Mutter Heidi Klum(Bild: AFP/TIZIANA FABI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Model Leni Klum hat verraten, dass ihre Mama Heidi früher manchmal eine Helikopter-Mutter war. Dennoch habe sie „die coolste Mom“, sagte die 21-Jährige weiter. Heidi Klum selbst bestätigte das in einem Interview. Als ihre Kinder noch nicht volljährig gewesen seien, sei sie extrem streng gewesen.

0 Kommentare

„Ich wollte immer wissen, wo sie sind und mit wem. Natürlich auch aus Sorge, es könne ihnen etwas passieren. Sie standen ja von klein auf im Fokus der Öffentlichkeit“, blickte die 52-Jährige im Interview mit der „Bild“-Zeitung zurück. Es sei schwer für sie, ihre vier Kinder gehen zu lassen.

Gegenüber der „Bunte“ sagte die „Germany‘s next Topmodel“-Chefin, dass sie vor allem mit Tochter Leni Probleme gehabt habe. Diese habe eine rebellische Phase als Jugendliche gehabt. „Sie wollte gerne nachts um die Häuser ziehen, aber das geht in Los Angeles halt nicht. Da war meine Tochter schon mal bisschen sauer auf mich, weil ihre Freundinnen das durften“, sagte Heidi Klum. Aus Trotz habe Leni dann Zettel an ihre Zimmertür geklebt, auf denen etwa zu lesen war, dass Mom draußen bleiben müsse.

Von links: Leni, Lou, Seal, seine Partnerin Laura Strayer, Johan und Henry
Von links: Leni, Lou, Seal, seine Partnerin Laura Strayer, Johan und Henry(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Phillip Faraone)
Leni Klum auf dem Opernball 2025
Leni Klum auf dem Opernball 2025(Bild: APA/OLAND SCHLAGER)

„War ein schwieriger Teenager“
„Ich war ein schwieriger Teenager“, bestätigte auch Leni Klum. Sie hätte immer schon Model werden wollen, aber ihre Mutter habe ihr das zunächst verboten. Mit 14 Jahren sei sie angesprochen worden, „aber erst mit sechzehn hat es Mom mir erlaubt“. Leni und ihr Bruder Henry (20) sagten, dass Heidi Klum die Bezeichnung Helikopter-Mutter durchaus verdient habe. Allerdings habe sich das inzwischen geändert. „Jetzt, wo wir älter sind, kaum noch“, sagte Leni Klum.

Lesen Sie auch:
Heidi Klum und Tochter Leni – jetzt will die Model-Mama auch Sohn Henry ins Rampenlicht holen.
Kinder im Rampenlicht
Heidi Klum plant TV-Doku mit Leni und Henry
29.11.2025
Große Pläne
Heidi Klum sicher: Tochter wird mal US-Präsidentin
28.07.2025

Der strenge Erziehungsstil scheint der Mutter-Tochter-Beziehung nicht geschadet zu haben. „Wir haben die coolste Mom. Sie ist 52, sieht aus wie 36 und kann jedes Outfit tragen. Wir sind es von klein auf gewohnt, dass Mom selbstbewusst mit ihrem Körper umgeht“, sagte Leni Klum. Seit sie und ihr Burder Henry volljährig sind, mahnt sie das deutsche Topmodel laut eigener Aussage dazu, selbstständig zu sein. „Ich sage ihnen ständig: Ihr müsst euch selbst etwas aufbauen.“ 

Heidi Klum hat vier Kinder, neben Tochter Leni und Sohn Henry noch Sohn Johan (19) und Tochter Lou (16). Leni ist das leibliche Kind von Formel-1-Manager Flavio Briatore, der Vater ihrer Geschwister ist Sänger Seal.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
22.02.2026 16:04
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Leni KlumHeidi Klum
Los Angeles
MutterKinder
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
451.162 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
239.092 mal gelesen
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
152.931 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1550 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1065 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Ausland
Ukrainischer Angriff tief im Inneren Russlands
876 mal kommentiert
Eine „Bayraktar“-Drohne der ukrainischen Armee (Symbolbild)
Mehr Society International
Beziehung trotzdem eng
Leni Klum: „Heidi war manchmal Helikopter-Mutter“
„Liebe zurückgeben“
Shakira gibt Gratis-Konzert in Mexiko City
Kein Scherz!
William Shatner bringt Metal-Album raus – mit 94!
Augenschmaus-Selfie
Kim Kardashian heizt Fans mit Mega-Dekolleté ein
Dempsey enthüllt:
Eric Dane konnte vor Tod „kaum noch sprechen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf