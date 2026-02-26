It's a matter of life and death
Blocked in! Fire department has run out of patience
Fires, accidents, natural disasters, etc. – when the fire department is called out, minutes or even seconds can mean the difference between life and death! Everyone should be aware of this. Unfortunately, this is not the case in Axams in Tyrol, among other places. There, the fire station is regularly blocked by parked cars. Those responsible are now taking action!
"We tried for a long time to be friendly and often sought personal conversations," said fire department commander Andreas Mair in an interview with "Krone." The situation did not improve. In fact, they were even subjected to "unnecessary and pointless" discussions and, in some cases, had to put up with verbal abuse.
