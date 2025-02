Nach gescheiterer Sanierung Pizzeria erneut pleite

Bereits im Jahr 2023 musste die beliebte Pizzeria „Riva“ am Linzer Hauptplatz Insolvenz anmelden – damals soll laut Angaben der Eigentümerin die Pandemie das Restaurant in die Knie gezwungen zu haben. Rad- und Schiffstouristen, die für das Ristorante stets eine wichtige Einnahmequelle waren, blieben in den Jahren 2020 und 2021 fast vollständig aus. Die Folgen: massive Umsatzeinbrüche, die das Lokal wirtschaftlich ins Wanken brachten. Am Ende standen Passiva von rund 500.000 Euro zu Buche, waren 23 Gläubiger und sechs Dienstnehmer betroffen.