Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Maria Shriver verlegt

Unheilbar kranker Eric Dane schreibt Memoiren

Society International
09.12.2025 09:51
Eric Dane gibt nicht auf und spielt in einer neuen Folge der Fernsehserie „Brilliant Minds“ ...
Eric Dane gibt nicht auf und spielt in einer neuen Folge der Fernsehserie „Brilliant Minds“ einen Feuerwehrmann, der die Diagnose ALS bekommt.(Bild: Viennareport)

„Grey‘s Anatomy“-Schauspieler Eric Dane (53), der an der unheilbaren Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) leidet, möchte seine Lebensgeschichte aufschreiben. Das Buch mit dem Titel „Book of Days; A Memoir in Moments“ soll 2026 erscheinen. 

0 Kommentare

Es sei ihr eine Ehre, die Memoiren herauszugeben, schrieb die Journalistin, Verlegerin und John-F.-Kennedy-Nichte Maria Shriver am Montag in sozialen Medien.

Die Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger hatte kürzlich über ihre Verlagsmarke „The Open Field“ auch ein Ratgeberbuch über die Pflege von Demenzkranken veröffentlicht, das von der Ehefrau des schwer kranken Stars Bruce Willis geschrieben wurde.

Hier ist der Post von Maria Shriver:

Krankheit ist große Herausforderung
Dane werde in dem Buch neben seinem Leben mit ALS auch über seine Familie und seine Schauspielkarriere schreiben, hieß es in US-Medienberichten.

„Jeden Morgen beim Aufwachen ist mir sofort klar, dass dies die Realität ist – diese Krankheit, diese Herausforderung und genau deswegen schreibe ich dieses Buch“, sagte Dane laut der Zeitschrift „People“ in einer Mitteilung. Er wolle die Leser daran erinnern, jeden Moment aus vollem Herzen zu leben. 

Lesen Sie auch:
Eric Dane machte im April öffentlich, dass er an ALS erkrankt ist. Mittlerweile sitzt der Star ...
Will weiter kämpfen
An ALS erkrankter Eric Dane sitzt nun im Rollstuhl
01.10.2025

Dane machte Diagnose im April öffentlich
ALS betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. Dane hatte seine Erkrankung im April öffentlich gemacht. In einem Interview in der ABC-Sendung „Good Morning America“ sagte der Schauspieler im Juni: „Ich habe einen funktionierenden Arm“. Und sagte auch dort, dass er nicht aufgeben wolle: „Ich glaube nicht, dass dies das Ende meiner Geschichte ist“, sagte er.

Eric Dane wurde mit der Serie „Grey‘s Anatomy“ zum absoluten Publikumsliebling. Seit 2019 spielt ...
Eric Dane wurde mit der Serie „Grey‘s Anatomy“ zum absoluten Publikumsliebling. Seit 2019 spielt er in der Kultserien „Euphoria“.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Dane ist mit der Schauspielerin Rebecca Gayheart verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter im Teenageralter. In der beliebten US-Krankenhausserie „Grey‘s Anatomy“ spielte er sechs Jahre lang den plastischen Chirurgen Dr. Mark „McSteamy“ Sloan, 2012 stieg er aus. Seit 2019 ist Dane als Familienpatriarch in der HBO-Serie „Euphoria“ zu sehen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.547 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
105.148 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Ausland
Hepatitis-Epidemie besorgt unser Nachbarland
96.037 mal gelesen
Um die 3000 Fälle von Hepatitis A wurden heuer in dem Nachbarland bereits nachgewiesen, 32 ...
Mehr Society International
Maria Shriver verlegt
Unheilbar kranker Eric Dane schreibt Memoiren
Bald zu viert!
Rebel Wilson: Ihre Ehefrau Ramona ist schwanger!
Von wegen Trennung!
Kylie Jenner und Timothée Chalamet im Kuschelmodus
„Sind alle verrückt“
Sydney Sweeney wehrt sich gegen Beauty-OP-Gerüchte
„Sexuell sehr aktiv“
Jane Seymour hat auch mit 74 Jahren Spaß im Bett
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf