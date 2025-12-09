Unheilbar kranker Eric Dane schreibt Memoiren

Dane machte Diagnose im April öffentlich

ALS betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. Dane hatte seine Erkrankung im April öffentlich gemacht. In einem Interview in der ABC-Sendung „Good Morning America“ sagte der Schauspieler im Juni: „Ich habe einen funktionierenden Arm“. Und sagte auch dort, dass er nicht aufgeben wolle: „Ich glaube nicht, dass dies das Ende meiner Geschichte ist“, sagte er.