Israels Armee gesteht: Haben „völlig versagt“

Es war ein Angriff in Wellen

Der Angriff der Hamas erfolgte dem Untersuchungsbericht zufolge in drei aufeinanderfolgenden Wellen. In der ersten Welle seien „mehr als tausend Terroristen“ einer Hamas-Eliteeinheit nach Israel gelangt, während zeitgleich ein massiver Raketenangriff vom Gazastreifen aus gestartet worden sei. Die zweite Welle umfasste demnach 2000 Kämpfer und in der dritten Welle kamen hunderte weitere Kämpfer sowie mehrere tausend Zivilisten nach Israel. „Insgesamt sind während des Angriffs rund 5000 Terroristen in israelisches Gebiet eingedrungen“, erklärte die Armee.