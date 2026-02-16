A bombshell in Vienna
Ludwig suddenly reorganizes the city government
A bombshell at Vienna City Hall: Mayor Michael Ludwig announces a reshuffle of the city government after an SPÖ meeting. Deputy Mayor Kathrin Gaál vacates her seat. The key housing portfolio goes to tenancy law expert Elke Hanel-Torsch.
Vienna's city government is undergoing a surprise reshuffle. Following a meeting of the SPÖ committees, Mayor Michael Ludwig announces the restructuring of his city government. Deputy Mayor Kathrin Gaál vacates her seat. This also means that the housing portfolio, which is central to the Vienna SPÖ, will be reassigned. This portfolio in particular has been considered the heart of red city politics for years.
Rental law expert takes over
In future, it will be headed by Elke Hanel-Torsch. The SPÖ politician is a member of the National Council, is considered a proven expert in tenancy law, and heads the Vienna regional organization of the Tenants' Association. The key department is thus going to an expert with a clear foundation in tenancy law.
Finance Councilor Barbara Novak is promoted to the position of deputy mayor. This is a significant career move for her. Novak is thus moving into one of the most powerful positions in City Hall.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
