A bombshell in Vienna

Ludwig suddenly reorganizes the city government

Nachrichten
16.02.2026 12:26
Michael Ludwig's deputy mayor Kathrin Gaál vacates her seat (archive photo).
Michael Ludwig's deputy mayor Kathrin Gaál vacates her seat (archive photo).(Bild: Stadt Wien / Christian Jobst)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

A bombshell at Vienna City Hall: Mayor Michael Ludwig announces a reshuffle of the city government after an SPÖ meeting. Deputy Mayor Kathrin Gaál vacates her seat. The key housing portfolio goes to tenancy law expert Elke Hanel-Torsch.

0 Kommentare

Vienna's city government is undergoing a surprise reshuffle. Following a meeting of the SPÖ committees, Mayor Michael Ludwig announces the restructuring of his city government. Deputy Mayor Kathrin Gaál vacates her seat. This also means that the housing portfolio, which is central to the Vienna SPÖ, will be reassigned. This portfolio in particular has been considered the heart of red city politics for years.

In 2018, Gaál took up the position of City Councilor for Housing and Women.
In 2018, Gaál took up the position of City Councilor for Housing and Women.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Rental law expert takes over
In future, it will be headed by Elke Hanel-Torsch. The SPÖ politician is a member of the National Council, is considered a proven expert in tenancy law, and heads the Vienna regional organization of the Tenants' Association. The key department is thus going to an expert with a clear foundation in tenancy law.

The chairwoman of the Tenants' Association and member of the National Council, Elke ...
The chairwoman of the Tenants' Association and member of the National Council, Elke Hanel-Torsch, will succeed Gaál.(Bild: Stefan Burghart)

Finance Councilor Barbara Novak is promoted to the position of deputy mayor. This is a significant career move for her. Novak is thus moving into one of the most powerful positions in City Hall.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

