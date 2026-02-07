Mit Pistole im Keller bedroht und ausgeraubt

Große Aufregung am Freitagabend in einer Klagenfurter Wohnanlage. Ein 17-Jähriger bedrohte zwei junge Männer mit einer Pistole und raubte sie im Anschluss aus.
Der Täter zwang einen 25-Jährigen aus Klagenfurt und einen 19-jährigen Steirer, in den Keller einer Wohnanlage zu gehen. Dabei drohte er ihnen mit einer Faustfeuerwaffe. Im Keller mussten seine Opfer ihre Wertgegenstände auspacken und auf den Boden legen. Kurze Zeit später flüchtete der Klagenfurter mit Bargeld und einem beladenen Rucksack. Der Wert des Raubgutes wird derzeit noch ermittelt.
Von der Polizei gefasst
„Nachdem die Opfer nach der Flucht des Verdächtigen kurz im Keller geblieben waren, suchten sie die Gegend nach ihm ab und konnten ihn auch stellen“, so die Landespolizeidirektion. Gegen 18 Uhr wurde er von den Beamten festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Es stellte sich heraus, dass die Schusswaffe eine Gasdruckpistole war. Sie wurde sichergestellt.
