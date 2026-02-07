Mit Pistole im Keller bedroht und ausgeraubt

Von der Polizei gefasst

„Nachdem die Opfer nach der Flucht des Verdächtigen kurz im Keller geblieben waren, suchten sie die Gegend nach ihm ab und konnten ihn auch stellen“, so die Landespolizeidirektion. Gegen 18 Uhr wurde er von den Beamten festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Es stellte sich heraus, dass die Schusswaffe eine Gasdruckpistole war. Sie wurde sichergestellt.