Amurleoparden-Baby: Neues Highlight für Besucher

„Von der Ausrottung bedroht“

Auch der Amurleopard ist in erster Linie aufgrund der Zerstörung seines natürlichen Lebensraumes, mit der Wilderei und unkontrollierter Holzeinschlag einhergehen, von der Ausrottung bedroht. „Gemeinsam mit anderen Tiergärten engagieren wir uns seit 2016 im Rahmen eines europäischen Erhaltungszuchtprogramms dafür, diese Art zu erhalten. Doch Nachwuchs ist sehr selten“, erzählt Kurator Rupert Kainradl, MSc.