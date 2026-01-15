Amurleoparden-Baby: Neues Highlight für Besucher

Große Freude im Tiergarten Schönbrunn: Bei den seltenen Amurleoparden ist erstmals seit 2018 wieder Nachwuchs zur Welt gekommen. Besucher können sich ab sofort ein eigenes Bild vor Ort machen und die süßen Tiere bei der Erkundungstour in Ruhe beobachten.
Ein männliches Jungtier wurde bereits Anfang November geboren und ist nun dabei, seine ersten Erkundungstouren in der Außenanlage zu bestreiten, teilte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck mit.
Unterart des Leoparden
Der besonders kalt-angepasste Amurleopard ist eine Unterart des Leoparden und gehört zu den seltensten Säugetieren auf der Welt. Er kommt nur mehr in etwa zwei bis drei Prozent seines ursprünglichen Verbreitungsgebiets vor. Der Gesamtbestand wird nur auf rund 120 Tiere geschätzt.
„Von der Ausrottung bedroht“
Auch der Amurleopard ist in erster Linie aufgrund der Zerstörung seines natürlichen Lebensraumes, mit der Wilderei und unkontrollierter Holzeinschlag einhergehen, von der Ausrottung bedroht. „Gemeinsam mit anderen Tiergärten engagieren wir uns seit 2016 im Rahmen eines europäischen Erhaltungszuchtprogramms dafür, diese Art zu erhalten. Doch Nachwuchs ist sehr selten“, erzählt Kurator Rupert Kainradl, MSc.
