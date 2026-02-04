Who pays what
How NoVA is driving up prices for new cars
Buyers of combustion engine cars in Austria still need to buckle up. Starting in 2025, the calculation of the standard consumption tax (NoVA) has been changed, which will lead to significant changes over the years, especially for certain classes of new cars.
At the beginning of 2025, the calculation of the standard consumption tax in Austria was adjusted. In any case, the state will reduce the "CO2 allowance" annually until 2029. This will automatically result in higher tax revenues. The NoVA is included in our sales price, which can lead to significant price differences compared to Germany. But even without looking at our neighboring country, you can see significant price changes...
