Größstes Geheimnis um „Kevin“-Kultfilm enthüllt

Der Kultfilm „Kevin allein zu Haus“ gehört zum Weihnachtsprogramm wie Santa Claus und Rudolph das Rentier. Und seit die Komödie 1990 in die Kinos kam, gab es eine ungeklärte Frage, die sich die Fans stellten: Was waren Kevins Eltern von Beruf, dass sie so in Saus und Braus leben konnten? Die Antwort darauf enthüllte 34 Jahre später jetzt der Regisseur Chris Columbus.