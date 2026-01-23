Vorteilswelt
Irre! Klub steht zum 30. Mal in Folge im Play-off

Sport-Nachrichten
23.01.2026 21:27
Die Bulls (in Schwarz) ziehen fix ins Play-off ein.
Die Bulls (in Schwarz) ziehen fix ins Play-off ein.(Bild: © Basketball Austria / M.Tobisch)
Von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Eine unfassbare Serie geht weiter! Kapfenbergs Bulls buchten mit dem 83:69 gegen Klosterneuburg, bei dem US-Zugang Alex Gross sein Bulls-Debüt feierte (6 Punkte), den fixen Einzug in die Top-Sechs der Superliga – und das zum 30. (!) Mal in Folge! Die Bullen sind im 50. Jahr der Klubgeschichte heiß auf den Titel.

Die Bullen legten mit sechs Punkten von Vitaliy Zotov los – es raschelte gleich zu Beginn zweimal von der Dreierlinie. Der Vorsprung der Kapfenberger sollte sich bis zur Halbzeit erhöhen – 45:27. Erst im letzten Abschnitt passierten den Steirern ein paar Fehler, Klosterneuburg näherte sich an. Kapfenbergs Quinton Green traf allerdings wichtige Punkte vom Dreier und erhöhte erneut – ehe Taye Fields die Tribüne in Walfersam zum Jubeln brachte. Die Bullen spielten das Ergebnis solide nach Hause und siegten mit 83:69. Damit ist ein Platz in den Play-offs sicher.

Alex Gross feierte Debüt für Kapfenberg.
Alex Gross feierte Debüt für Kapfenberg.(Bild: © Basketball Austria / M.Tobisch)

Einen Rückschlag setzte es für den UBSC Graz, der ebenfalls auf die Top-6- hofft, beim 72:82 in Wels. Jubel gab‘s dagegen in Fürstenfeld: Das Liga-Schlusslicht schrieb beim 85:83 gegen Eisenstadt erstmals in dieser Saison voll an.

