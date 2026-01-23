Irre! Klub steht zum 30. Mal in Folge im Play-off

Die Bullen legten mit sechs Punkten von Vitaliy Zotov los – es raschelte gleich zu Beginn zweimal von der Dreierlinie. Der Vorsprung der Kapfenberger sollte sich bis zur Halbzeit erhöhen – 45:27. Erst im letzten Abschnitt passierten den Steirern ein paar Fehler, Klosterneuburg näherte sich an. Kapfenbergs Quinton Green traf allerdings wichtige Punkte vom Dreier und erhöhte erneut – ehe Taye Fields die Tribüne in Walfersam zum Jubeln brachte. Die Bullen spielten das Ergebnis solide nach Hause und siegten mit 83:69. Damit ist ein Platz in den Play-offs sicher.