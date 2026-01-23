Irre! Klub steht zum 30. Mal in Folge im Play-off

Eine unfassbare Serie geht weiter! Kapfenbergs Bulls buchten mit dem 83:69 gegen Klosterneuburg, bei dem US-Zugang Alex Gross sein Bulls-Debüt feierte (6 Punkte), den fixen Einzug in die Top-Sechs der Superliga – und das zum 30. (!) Mal in Folge! Die Bullen sind im 50. Jahr der Klubgeschichte heiß auf den Titel.
Die Bullen legten mit sechs Punkten von Vitaliy Zotov los – es raschelte gleich zu Beginn zweimal von der Dreierlinie. Der Vorsprung der Kapfenberger sollte sich bis zur Halbzeit erhöhen – 45:27. Erst im letzten Abschnitt passierten den Steirern ein paar Fehler, Klosterneuburg näherte sich an. Kapfenbergs Quinton Green traf allerdings wichtige Punkte vom Dreier und erhöhte erneut – ehe Taye Fields die Tribüne in Walfersam zum Jubeln brachte. Die Bullen spielten das Ergebnis solide nach Hause und siegten mit 83:69. Damit ist ein Platz in den Play-offs sicher.
Einen Rückschlag setzte es für den UBSC Graz, der ebenfalls auf die Top-6- hofft, beim 72:82 in Wels. Jubel gab‘s dagegen in Fürstenfeld: Das Liga-Schlusslicht schrieb beim 85:83 gegen Eisenstadt erstmals in dieser Saison voll an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.