Steiner im Einzelbewerb in Nove Mesto Sechste

Die Steirerin Tamara Steiner hat am Freitag im Einzelbewerb in Novo Mesto für eine Überraschung gesorgt. Die 28-Jährige landete dank einer fehlerfreien Schießleistung an der sechsten Stelle, holte damit in ihrem ersten Weltcup-Rennen in diesem Winter ihr bestes Weltcup-Resultat überhaupt und darf sich nun berechtigte Hoffnung auf ein Olympiaticket machen.
Der Sieg ging an die Französin Justine Braisaz-Bouchet, Steiner lag 1:15,7 Minuten zurück.
Der als 28. im nicht topbesetzten Feld zweitbesten Österreicherin Lisa Hauser fehlten bei vier Schießfehlern 3:15,1 Minuten. Anna Juppe (+3:38,8) vergab als 34. mit fünf Schießfehlern – drei davon auf der letzten Station – eine bessere Platzierung.
Für Anna Andexer reichte es im verkürzten Einzel (12,5 km) mit 45 Sekunden Zeitstrafe pro Fehlschuss zu Rang 41 (+4:15,1/4), Anna Gandler wurde 47. (+4:32,1/6). Beim Massenstart am Sonntag sind Steiner und Ex-Weltmeisterin Hauser dabei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.