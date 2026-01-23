Steiner im Einzelbewerb in Nove Mesto Sechste

Die Steirerin Tamara Steiner hat am Freitag im Einzelbewerb in Novo Mesto für eine Überraschung gesorgt. Die 28-Jährige landete dank einer fehlerfreien Schießleistung an der sechsten Stelle, holte damit in ihrem ersten Weltcup-Rennen in diesem Winter ihr bestes Weltcup-Resultat überhaupt und darf sich nun berechtigte Hoffnung auf ein Olympiaticket machen.