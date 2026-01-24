Schummel-Vorwürfe: Wird F1-Regel nun geändert?

Neue Ära

Mit Beginn der Saison 2026 werden die Autos kleiner, leichter und vor allem umweltfreundlicher. Das Herzstück der Revolution ist die Antriebseinheit, durch die sich die Motorsport-Königsklasse als technologische Speerspitze und Vorreiterin in Sachen Klimaschutz positionieren will. Das soll durch „CO2-neutrale“ Kraftstoffe und deutlich mehr Batterie-Power im Hybrid erreicht werden. Zudem wird eine aktive Aerodynamik eingeführt.