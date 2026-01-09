Wenn die ÖBB nötigen Biss und Gangart „verleihen“

Was man bei Verlust tun kann

„In der Regel werden die Gegenstände innerhalb von drei Werktagen in unseren Lost&Found-Büros abgegeben. Gegenstände, die nicht abgeholt werden, werden in der gesetzlichen Frist an öffentliche Stellen, wie Fundbüros übergeben“, erklärt ÖBB-Sprecher Klaus Baumgartner gegenüber der „Krone“. Sollten Reisende etwas an Bahnhöfen oder in Zügen verloren haben, gebe es mehrere Wege, um den Verlust bei den ÖBB zu melden. Eine Lost&Found-Plattform sei rund um die Uhr online. Zu den Öffnungszeiten ist die Hotline unter der Telefonnummer 05/1778 97 22 222 erreichbar. Oder man wird persönlich im Fundbüro Wien vorstellig.