Tragödie in Istanbul

Fünf Monate nach Rennen: Schwimmer tot aufgefunden

Sport-Mix
22.01.2026 09:50
Drama in Istanbul
Drama in Istanbul(Bild: David Hofer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fünf Monate nach einem Schwimmwettbewerb durch den Bosporus in Istanbul ist ein vermisster russische Schwimmer tot aufgefunden worden.

Vor zwei Tagen sei eine Leiche in der türkischen Meerenge gefunden worden, dabei handele es sich um den Schwimmer Nikolai Swetschnikow, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Zu dem Schluss seien die Behörden nach einem DNA-Abgleich mit dessen Eltern gekommen.

Nie im Ziel angekommen
Im August hatte der damals 30-jährige Setschnikow am jährlichen Wettbewerb Bosphorus Cross Continental Swim teilgenommen, war aber nicht angekommen. Tagelang hatten die Küstenwache sowie Freunde und Verwandte das Ufer nach dem Vermissten abgesucht.

Bei dem Wettkampf schwimmen die Teilnehmer von Asien nach Europa, das Rennen ist 6,5 Kilometer lang.

