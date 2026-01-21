Helikopter rettete mit Tau zwei Eisläuferinnen

Eislaufen frei gegeben – dennoch wagten sich zwei einheimische Frauen (49 und 56, beide aus Oberhofen) am Mittwochnachmittag auf das Eis. Doch das ging dramatisch schief: In der Seemitte brachen die beiden Schlittschuhläuferinnen gegen 15.37 Uhr ein.
Die Jüngere konnte noch selbst zurück aufs Eis kraxeln, ihre Freundin hielt sich verzweifelt fest. Die 49-Jährige schlug mit dem Handy sofort Alarm, doch die Feuerwehrleute konnten ihnen nicht helfen. Das Eis war im Uferbereich zu dünn, erklärt Stefan Buchner, Kommandant der FF Zell am Moos. Ein Polizist, der mit einem Stand-up-Paddle zu den Frauen hinschippern wollte, fiel selbst ins eisige Wasser.
15 Minuten im Eis gesteckt
Die 56-Jährige steckte 15 Minuten bis zu den Schultern im Eis. Sie wurde vom ÖAMTC-Helikopter „C6“ in einer Bravourleistung mit einem Tau geborgen. Die schwer unterkühlte Frau wurde nach Salzburg geflogen, ihre Freundin kam mit der Rettung ins Spital. Der Polizist, der sich verletzt hatte, wurde von Kollegen ins LKH Vöcklabruck gebracht.
