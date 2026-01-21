Helikopter rettete mit Tau zwei Eisläuferinnen

Die Jüngere konnte noch selbst zurück aufs Eis kraxeln, ihre Freundin hielt sich verzweifelt fest. Die 49-Jährige schlug mit dem Handy sofort Alarm, doch die Feuerwehrleute konnten ihnen nicht helfen. Das Eis war im Uferbereich zu dünn, erklärt Stefan Buchner, Kommandant der FF Zell am Moos. Ein Polizist, der mit einem Stand-up-Paddle zu den Frauen hinschippern wollte, fiel selbst ins eisige Wasser.